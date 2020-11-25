В Псковской области утвердили график инспекций по дезинфекционной обработке общественного транспорта

В Псковской области утвержден график проведения мероприятий по проверке качества дезинфекционной обработки общественного транспорта и уборке помещений компаний-перевозчиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Решение приняли в ходе первого заседания межведомственной комиссии во главе с заместителем губернатора Василием Осиповым 25 ноября.

Вице-губернатор Василий Осипов заметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе требует проведения проверок качества обработки салонов автобусов, вокзалов и других помещений транспортной инфраструктуры. Он напомнил, что предприятия-перевозчики по нормам Роспотребнадзора обязаны ежедневно убирать весь подвижной состав , а также не менее двух раз в день дезинфицировать салоны автобусов с использованием различных средств. В автобусах должны обрабатывать стекла, ручки сидений, поручни, перила и пол

Кроме того, 25 ноября участники приняли регламент деятельности межведомственной комиссии, которая создана распоряжением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. В ее состав вошли представители областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, регионального Управления МВД России, Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и прокуратуры Псковской области.