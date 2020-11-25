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Экономика

Псковские производители рассчитывают на возможность реализовывать свою продукцию в «Леруа Мерлен»

25 ноября 2020 года, 15:00

Псковская область рассчитывает, что у местных производителей появится возможность реализовывать свою продукцию в сетевом магазине «Леруа Мерлен», заявил глава региона Михаил Ведерников.

Как сообщает Псковское агентство информации, 25 ноября губернатор встретился с заместителем генерального директора ООО «Леруа Мерлен Восток» Эрваном Гийом Мари Дюпюи в новом гипермаркете.

Псковские производители рассчитывают на возможность реализовывать свою продукцию в «Леруа Мерлен»

Фото Псковского агентства информации

Михаил Ведерников отметил, что появление сетевого магазина товаров для дома и строительства - важное событие для региона. Он поблагодарил французского инвестора за его открытие в Пскове и сотрудничество в спортивных проектах. «Инвестор ещё не начал работать в регионе, но уже помог в строительстве спортплощадок, мы с Нинель Салагаевой со своей стороны готовы помогать, чтобы все вопросы решались», - подчеркнул он.

Кроме того, для псковичей появились новые рабочие места. По словам, представителя сети, в России открыто 115 магазинов, в которых работает 36 800 сотрудников.

«Леруа Мерлен» открылся 29 октября. Новый гипермаркет работает ежедневно с 8:00 до 22:00 по адресу Рижский проспект, 94б.

Проект по строительству торгового центра сети «Леруа Мерлен» в Пскове начали реализовывать во второй половине 2018 года. В него инвестировали около 800 млн рублей.

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