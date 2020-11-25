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Общество / Здоровье

Эксперт: Людям с хроническими заболеваниями прививки от гриппа необходимы в первую очередь

25 ноября 2020 года, 14:47

Людям с хроническими заболеваниями вакцинацию делать можно и нужно, заявил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии имени И. И. Мечникова РАМН, профессор Михаил Костинов в эфире ПАИ-live.

«Мы должны вакцинировать тех, у кого снижен иммунитет, независимо от того, какое заболевание», – отметил Костинов и добавил, что больных с хроническими заболеваниями необходимо защищать в первую очередь.

«Если человек чувствует себя относительно хорошо, он может сделать прививку», – заметил эксперт. По его словам, легкие катаральные явления не являются противопоказаниями для вакцинации против гриппа.

От прививки стоит воздержаться, если человек ощущает дискомфорт. В этом случае стоит подождать, пока состояние не улучшиться.

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