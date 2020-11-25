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Политика / Выборы

В Великолукском, Себежском и Печорском районах началось досрочное голосование на выборах

25 ноября 2020 года, 13:56

25 ноября началось досрочное голосование на местных выборах в Великолукском, Себежском и Печорском районах, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Проголосовать можно в территориальных избирательных комиссиях данных районов по месту регистрации. График работы ТИК устанавливают самостоятельно.

В участковых избирательных комиссиях голосование будет идти со 2 по 5 декабря. 

Гражданам предстоит выбрать главу Великолукского района и депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва. Также проходят дополнительные выборы депутатов Собрания Печорского района шестого созыва и повторные выборы депутатов Собрания городского поселения «Печоры» второго созыва.

Всего в голосовании смогут поучаствовать 21 тыс. 553 избирателя. Для проведения выборов сформировали 37 избирательных участков

Организаторы напоминают, что в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать все правила безопасности. В частности, всем избирателям будут измерять температуру и выдавать маски. Члены избирательных комиссий и сотрудники полиции также будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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