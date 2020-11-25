Она отметила, что новогоднее убранство останется до 20 января. МКУ «Специализированная служба Пскова» установит конструкции, а также будет следить за целостностью украшений на протяжении всех праздничных дней. Эта мера необходима из-за случаев с вандализмом. В 2019 году такие прецеденты были. «Специализированная служба дважды в день объезжала весь город, выявляла случаи повреждения и все оперативно ремонтировала», - подчеркнула замглавы администрации города в интервью одной из радиостанций.

Все новогодние украшения появятся на улицах Пскова к 20 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на заместителя главы администрации Пскова Валентину Зубову.

По словам Валентины Зубовой, в 2020 году будет преобладать сказочная тематика. Так будет выглядеть новогоднее убранство Детского парка, дендропарка и сквера на Четырех углах.

Кроме того, обновление ждет главную новогоднюю ель Пскова. «Мы центральную елку немножко реанимировали. Во-первых, будет изменено ограждение, которое вызывало много нареканий у горожан. Также на елке будут совсем другие украшения, и она будет подсвечиваться. Будут такие элементы, как шары, звездочки, атрибутика детских сказок», - рассказала Зубова.

В текущем году частные лица и предприятия оказали финансовую помощь для приобретения новых инсталляций. «Наши партнеры сами все закупают и нам передают, а мы уже все устанавливаем», - пояснила Валентина Зубова и добавила, что администрация благодарна всем, кто помогает украсить город. «Надеюсь, эта тенденция сохранится и станет хорошим примером для других. Потому что все мы украшаем город для себя, своих родных и близких, для гостей. Понятно, что мероприятия не будут проводиться в этом году так обширно, как всегда, но, чем больше территорий мы украсим в городе, тем праздничнее будет настроение», - поделилась Валентина Зубова.