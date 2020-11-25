Государственных и ведомственных наград удостоены сотрудники УМВД России по Псковской области

25 ноября глава региона Михаил Ведерников наградил отличившихся сотрудников УМВД России по Псковской области, сообщает Псковское агентство информации.

Михаил Ведерников поблагодарил специалистов ведомства за помощь и поддержку, которую они оказывали с начала пандемии коронавируса. «С помощью вас нам удалось избежать негативных последствий первой волны. Ваши действия позволили нормализовать систему здравоохранения, нормализовать ситуацию», – отметил он. Почётное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» получили заместитель начальника управления – начальник полиции УМВД России по Псковской области, полковник полиции Александр Никульников и полковник полиции, начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин.

Полковника полиции, начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Псковской области Михаила Магденко наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медаль «За отличие в охране общественного порядка» получили подполковник полиции, начальник межмуниципального отдела МВД России «Новосокольнический» Игорь Ершов; подполковник полиции, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Пскову Алексей Ильин; майор полиции, начальник отделения охраны общественного порядка УМВД России по городу Пскову Денис Давыдов.