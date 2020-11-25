Государственных и ведомственных наград удостоены сотрудники УМВД России по Псковской области

25 ноября глава региона Михаил Ведерников наградил отличившихся сотрудников УМВД России по Псковской области, сообщает Псковское агентство информации.
25 ноября глава региона Михаил Ведерников наградил отличившихся сотрудников УМВД России по Псковской области, сообщает Псковское агентство информации.
Михаил Ведерников поблагодарил специалистов ведомства за помощь и поддержку, которую они оказывали с начала пандемии коронавируса. «С помощью вас нам удалось избежать негативных последствий первой волны. Ваши действия позволили нормализовать систему здравоохранения, нормализовать ситуацию», – отметил он.
Почётное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» получили заместитель начальника управления – начальник полиции УМВД России по Псковской области, полковник полиции Александр Никульников и полковник полиции, начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин.
Полковника полиции, начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Псковской области Михаила Магденко наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Медаль «За отличие в охране общественного порядка» получили подполковник полиции, начальник межмуниципального отдела МВД России «Новосокольнический» Игорь Ершов; подполковник полиции, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Пскову Алексей Ильин; майор полиции, начальник отделения охраны общественного порядка УМВД России по городу Пскову Денис Давыдов.
Также были поощрены полицейские, участвовавшие в розыске и возвращении домой трёх детей, которые пропали в деревне Дуброво Псковского района. Тогда школьников нашли в заброшенном здании в одном из соседних населенных пунктов.
За образцовое исполнение служебных обязанностей, профессионализм, проявленный при выполнении служебного долга Светлане Наделяевой приказом УМВД России по Псковской области от 20 ноября 2020 года присвоено специальное звание на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должности, в порядке поощрения: «старшина полиции» — старший сержант полиции, полицейский ППС ОМВД России по Псковскому району.
Кроме того, сержанта полиции, полицейского (водитель) ППС ОМВД России по Псковскому району Анатолия Дементьева наградили ценным подарком.