Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Количество ТОСов в Псковской области увеличилось вдвое за 2020 год

25 ноября 2020 года, 11:02

Количество ТОСов в Псковской области увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщила председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская во время рабочей встречи с главой региона Михаилом Ведерниковым 24 ноября.

Количество ТОСов в Псковской области увеличилось вдвое за 2020 год

Фото пресс-службы администрации Псковской области

На сегодняшний день в регионе работают 120 ТОСов. «Инициативы территориальных самоуправлений с каждым годом позволяют решать на местах все больше актуальных и важных задач», — подчеркнула Валентина Понизовская.

Кроме того, стороны обсудили вопрос финансирования госпрограммы «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области». Ассоциация предложила увеличить финансирование проектов, которые поступают от ТОСов, в 2021 году. Глава региона заверил, что этот вопрос будет проработан. В частности, его обсудят в рамках работы над проектом бюджета на следующий год.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новогодние украшения появятся на улицах Пскова к 20 декабря
Государственных и ведомственных наград удостоены сотрудники УМВД России по Псковской области
Михаил Ведерников поздравил с 25-летием образования региональный Совет муниципальных образований
Суд вынес решение о сносе торгового дома «Тимохин» в Пскове
178 человек заболели коронавирусом в Псковской области 24 ноября
Опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы по голосованию на соискание премии «Народное признание»
Без положительного заключения экологов экотехнопарк в Псковской области строить не будут
Покупку жилья для медиков Псковской области сделают ежегодной программой
Программу газификации Псковской области до 2025 года подписал губернатор

Комментарии

Авторизация
No comments
Золото Пскова

Общество / Знай наших!
25 ноября 13:03

Золото Пскова

Псковская набережная вошла в список самых красивых улиц России
Как справиться с одышкой

Общество
17 ноября 14:38

Как справиться с одышкой

Что поможет выздороветь после коронавирусной пневмонии?
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом