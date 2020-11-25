Количество ТОСов в Псковской области увеличилось вдвое за 2020 год

Количество ТОСов в Псковской области увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщила председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская во время рабочей встречи с главой региона Михаилом Ведерниковым 24 ноября.

На сегодняшний день в регионе работают 120 ТОСов. «Инициативы территориальных самоуправлений с каждым годом позволяют решать на местах все больше актуальных и важных задач», — подчеркнула Валентина Понизовская.

Кроме того, стороны обсудили вопрос финансирования госпрограммы «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области». Ассоциация предложила увеличить финансирование проектов, которые поступают от ТОСов, в 2021 году. Глава региона заверил, что этот вопрос будет проработан. В частности, его обсудят в рамках работы над проектом бюджета на следующий год.