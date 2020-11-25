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Политика

Михаил Ведерников поздравил с 25-летием образования региональный Совет муниципальных образований

25 ноября 2020 года, 10:56

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравили председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентину Понизовскую с 25-летием объединения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поздравил с 25-летием образования региональный Совет муниципальных образований

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что организация играет большую роль в деятельности органов местного самоуправления. «Это очень значимая структура, позволяющая объединить потребности, взгляды муниципалитетов и донести их до региональной власти. Крайне важно, чтобы программы развития области формировались с учетом интересов и особенностей каждого района», — подчеркнул губернатор.

Валентина Понизовская получила от администрации области благодарственное письмо, а всей Ассоциации губернатор передал почетные грамоты за большой вклад в развитие местного самоуправления. К поздравлениям присоединился Александр Котов, который отметил вклад организации в деятельность по продвижению инициатив органов местного самоуправления.

Михаил Ведерников поздравил с 25-летием образования региональный Совет муниципальных образований

Фото пресс-службы администрации Псковской области

После участники поздравили по телефону первого председателя Леонида Кострицу. Они поблагодарили его за работу по развитию органов местного самоуправления, а также за бесценный опыт, которым первый руководитель организации делится с коллегами. В свою очередь первый он поблагодарил администрацию региона за оказанное внимание и пожелал достойно справиться со всеми современными вызовами.

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