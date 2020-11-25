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Общество / Здоровье

178 человек заболели коронавирусом в Псковской области 24 ноября

25 ноября 2020 года, 09:28

178 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 24 ноября, сообщил глава региона в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии число инфицированных достигло 11 тыс. 558 человек.

178 человек заболели коронавирусом в Псковской области 24 ноября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Больше всего заболевших выявили в Пскове – 74 (всего 4 тыс. 303) и в Великих луках – 53 (всего 2 тыс. 474). 13 человек заразились COVID-19 в Великолукском районе (всего 381), 12 – в Псковском (всего 873). 7 случаев этого заболевания диагностировали в Плюсском районе (всего 210). По 3 инфицированных добавилось в статистику Островского (всего 652), Новосокольнического (всего 206), Печорского (всего 205), Куньинского (всего 98) и Пыталовского (всего 74) районов. По 2 случая заболевания подтвердились в Невельском (всего 355) и Опочецком (всего 251) районах. В активных очагах без изменений.

«Сегодня +164 ковидбольных обнаружено по результатам тестирования лабораториями системы здравоохранения и +14 коммерческими клиниками», - отметил губернатор. За сутки в Псковской области провели 1 тыс. 333 исследования. Всего на коронавирус выполнены 156 тыс. 690 тестирований.

24 ноября от COVID-19 поправились 74 пациента. За весь период выздоровели 6 тыс. 180 человек. Умерли 72 зараженных.

«Будьте внимательны и берегите себя и окружающих», - написал Михаил Ведерников.

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