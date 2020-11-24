Без положительного заключения экологов экотехнопарк в Псковской области строить не будут. Об этом глава региона сообщил в ходе встречи с депутатами фракции КПРФ в Псковском областном Собрании 24 ноября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

В настоящее время планируется организовать строительство экотехнопарка в Палкинском районе. «У нас варианта два: либо мы находим место и строим высокотехнологичный объект, либо у нас будет необходимость на каждые 2-3 района сделать по одной свалке. Понятно, они будут меньшей мощности, не будут интересны никакому инвестору, потому что это маленький объём. И это будет головной болью муниципалитета и головной болью региона», - подчеркнул губернатор.

По словам Михаиле Ведерникова, площадка рассматривается, но она огромная. «Будут заказаны экспертизы, проведены все необходимые исследования, и более того, мы пригласим туда депутатов областного Собрания, сторонних специалистов-экологов. И, поверьте, если будут экологически риски, я первым скажу, что его там не будет», - отметил он.

Кроме того, депутаты фракции КПРФ поинтересовались строительством свиноводческого комплекса. Ситуацию прокомментировала профильный вице-губернатор Нинель Салагаева. По ее словам, возведение объекта возможно после получения положительной экологической экспертизы, а также при соблюдении других предусмотренных законодательством условиях.