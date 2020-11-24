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Экономика

Программу газификации Псковской области до 2025 года подписал губернатор

24 ноября 2020 года, 17:37

Программу газификации региона до 2025 года подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил  в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании 24 ноября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе парламента. 

Программу газификации Псковской области до 2025 года подписал губернатор

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Соответствующий вопрос озвучил Виктор Остренко. «Есть поручение президента о газификации всей территории страны, как будет реализовываться это на территории нашего региона?» - уточнил он.

По словам Михаила Ведерникова, в документ внесли серьёзные изменения - добавились населённые пункты. Вопросами газификации региона губернатор занимается совместно с сенатором Андреем Турчаком. Власти рассчитывают, что  при поддержке Совета Федерации Псковская область войдёт в число четырёх пилотных регионов по федеральной программе.

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