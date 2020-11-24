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Общество / Соцзащита

Покупку жилья для медиков Псковской области сделают ежегодной программой

24 ноября 2020 года, 17:42

Глава региона Михаил Ведерников предложил сделать покупку жилья для медицинских работников ежегодной программой. Такую инициативу он озвучил в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. 

Покупку жилья для медиков Псковской области сделают ежегодной программой

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

В текущем году приобрели 18 квартир. Участники отметили, что это достижение совместной работы исполнительной и законодательной властей, которые поддержали инициативу фракции «Единая Россия» и дополнительно выделили 25 млн рублей.

«Побит рекорд 1986 года – тогда было куплено 15 квартир для врачей», - подчеркнул первый вице-спикер Виктор Антонов. Также он поблагодарил губернатора от имени медиков региона.

Михаил Ведерников заверил, что в следующем году расходы на покупку жилья медицинским работникам снижаться не будут.

Инициативу губернатора сделать программу ежегодной единороссы поддержали.

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