Архитектор рассказал, как «идиотизм и головотяпство» мешают построить в Пушкинских Горах кафе «Довлатов»

Комментарий был подготовлен редакцией «Псковской правды» в рамках сотрудничества с «Российской газетой». В качестве примера эксперт привел пока так и не осуществившийся проект открытия в Пушкинских Горах литературного кафе «Довлатов».

«Проблемы развития исторической среды бывают объективными (финансовые, технические и прочие), а бывают субъективные, вызванные головотяпством и идиотизмом», - уверен псковский архитектор Владимир Шуляковский. Об этом он рассказал, комментируя старт программы, направленной на вовлечение старинных сооружений Калининградской области в экономический оборот .

Интересных памятников у нас много, желающих заняться их возвращением в оборот тоже хватает. Но чтобы сделать исторические здания привлекательными для бизнеса, нужно не только льготное кредитование, но и устранение административных преград.

В качестве примера «здания с историей» Владимир Шуляковский привел существовавшее во второй половине XX века в Пушгорах кафе «Борок», которое, по его словам, было «архитектурно совершенно не интересное», но примечательное тем, что в нём неоднократно бывал писатель Сергей Довлатов. «И вообще это было знаковое место, популярное среди жителей советских Пушгор времен конца советской эпохи. То есть место, на мой взгляд, исторически примечательное», - пояснил архитектор.

Здание давно сгорело, от него остался только фундамент, зато «фундамент этот сделан с поистине советским запасом прочности». Но когда местный предприниматель приобрел участок земли с целью строительства на существующем фундаменте литературного кафе «Довлатов», которое объединило бы в себе точку общепита, картинную галерею и пункт книгообмена, выяснилось, что «земельный участок по одним схемам и правилам предназначен для застройки, по другим - относится к зоне исторического ландшафта, где запрещено все». При этом, по словам Шуляковского, «администрация поселения грозит штрафом за то, что купленный для строительства участок не застраивается».

«Комитет по охране памятников до недавнего времени занимал такую позицию: строить нельзя, ничего нельзя, выкручивайтесь как хотите, ничего знать не хотим. Сейчас в Комитете новый начальник, он проникся проблемой, пытается помочь, появилась надежда. Но разрулить эту административную коллизию безумно сложно», - рассказал архитектор.

«Это история о том, что проблемы развития исторической среды бывают объективными (финансовые, технические и прочие), а бывают субъективные, вызванные головотяпством и идиотизмом», - резюмировал Владимир Шуляковский.