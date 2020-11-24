Михаил Ведерников обратился в Минфин за помощью в реструктуризации бюджетных кредитов Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с просьбой о создании отдельной рабочей группы по реструктуризации бюджетных кредитов региона в Минфин. Об этом глава региона рассказал в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании 24 ноября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

«Хочу начать со слов благодарности депутатам за их неподдельную вовлечённость в работу над бюджетом. Вы хорошо знаете, сколько нам пришлось принимать совместных оперативных решений, потому что год выдался крайне непростой. Было много серьезных испытаний, которые ещё не закончились, и вызовов, с которыми никто раньше не сталкивался. Было потрачено огромное количество средств и сил, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и минимизировать последствия пандемии», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, на поддержку людей и помощь бизнесу было выделено 1,7 млрд рублей. Эта сумма, находящаяся на грани возможностей областного бюджета, позволила сохранить региональную экономику. Однако, дополнительные финансовые расходы сказались на объёме государственного долга региона. «Он составляет 93,5 млрд рублей. Цифра – не критичная, но задача следующего года – сокращение государственного долга», - подчеркнул Михаил Ведерников.