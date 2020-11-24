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Экономика

Михаил Ведерников обратился в Минфин за помощью в реструктуризации бюджетных кредитов Псковской области

24 ноября 2020 года, 17:11

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с просьбой о создании отдельной рабочей группы по реструктуризации бюджетных кредитов региона в Минфин. Об этом глава региона рассказал в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании 24 ноября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.  

Михаил Ведерников обратился в Минфин за помощью в реструктуризации бюджетных кредитов Псковской области

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

«Хочу начать со слов благодарности депутатам за их неподдельную вовлечённость в работу над бюджетом. Вы хорошо знаете, сколько нам пришлось принимать совместных оперативных решений, потому что год выдался крайне непростой. Было много серьезных испытаний, которые ещё не закончились, и вызовов, с которыми никто раньше не сталкивался. Было потрачено огромное количество средств и сил, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и минимизировать последствия пандемии», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, на поддержку людей и помощь бизнесу было выделено 1,7 млрд рублей. Эта сумма, находящаяся на грани возможностей областного бюджета, позволила сохранить региональную экономику. Однако, дополнительные финансовые расходы сказались на объёме государственного долга региона. «Он составляет 93,5 млрд рублей. Цифра – не критичная, но задача следующего года – сокращение государственного долга», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников обратился в Минфин за помощью в реструктуризации бюджетных кредитов Псковской области

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Кроме того, он напомнил, что доходы региона в текущем году превысили 45 млрд рублей, хотя бюджет принимался с показателем доходов 38,2 млрд рублей. В следующем году регион также может рассчитывать на дополнительное федеральное финансирование. Ко второму чтению бюджет должен увеличиться на 6,3 млрд рублей.

Губернатор проинформировал о встрече с президентом Владимиром Путиным, во время которой он заручился поддержкой главы государства. «Сложностей много, но как, показала практика, в кризисных ситуациях мы можем совместно работать и достигать результата», - отметил Михаил Ведерников.

Фракция «Единая Россия» заявила о готовности поддержать проект областного бюджета.

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