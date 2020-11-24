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Культура / Театр

Со 2 по 6 ноября отменяются все спектакли в псковском драмтеатре

24 ноября 2020 года, 16:29

Со 2 по 6 декабря спектакли Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина отменяются, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе театра.

Такое решение, отметили в театре, принято в связи с тем, что из-за непростой эпидемиологической ситуацией в Псковской области власти региона продлили меры по противодействию коронавирусу до 6 декабря. Спектакли по-прежнему запрещены.

Со 2 по 6 ноября отменяются все спектакли в псковском драмтеатре

Фото пресс-службы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Псковский драмтеатр вынужден отменить спектакли «И смех, и грех» (2 декабря), «Отелло» (3 декабря), «Пиковая дама» (4 декабря), «Соседи» (5 декабря), «Я сделал крылья и летал» (6 декабря) и «Жанна» (6 декабря).

Кроме того, отменяются спектакли, которые переносились с ноября на декабрь: «И смех, и грех» (4 ноября), «Я сделал крылья и летал» (22 ноября), «Соседи» (24 октября), «Отелло» (25 ноября) и «Пиковая дама» (28 ноября).

Билеты необходимо сдать в кассу театра. Тем, кот покупал онлайн, деньги вернутся на карту автоматически.

«Что касается остальных спектаклей декабря, мы ждем следующего решения оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Псковской области. Если ограничения будут ослаблены, то мы встретимся с вами в декабре, если запрет на массовые мероприятия продлится, то мы вернем вам средства за приобретенные билеты», - говорится в сообщении.

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