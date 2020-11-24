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Транспорт / Инфраструктура

В 2023 году начнется строительство объездной трассы в обход Опочки

24 ноября 2020 года, 15:37

Строительство автомобильного обхода города Опочки планируется начать в 2023 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Планы по реализации проекта обсудили на совещании в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области во главе с председателем ведомства Борисом Елкиным.

В 2023 году начнется строительство объездной трассы в обход Опочки

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Обсуждение строительства новой региональной дороги в Псковской области связано с многочисленными обращениями местных жителей. Население жалуется на большое количество фур и лесовозов, которые следуют через город. Они загрязняют воздух и создают опасную дорожную обстановку вблизи социальных объектов: больниц, поликлиник, магазинов и рынка.

В связи с этим началась разработка проекта планировки территории, на основе которого в 2021-2022 годах будет подготовлена проектная документация. Предполагается, что обход соединит две региональные трассы - Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией и Опочка – Красногородск – граница с Латвией. Эта мера позволит разгрузить районный центр от транзитного транспорта и снизить нагрузку на дорожную сеть Опочки.

В зону прохождения трассы попадают земельные участки и объекты недвижимости в деревне Петровское по улице Парковой. В частности, 6 жилых домов барачного типа: №18, 20, 22, 25, 27, 29 - планируется выкупить у собственников. Для этого будет произведена оценка рыночной стоимости имущества с учетом упущенной выгоды и всех убытков. «Без крова никого не оставим, но для оформления сделки необходимо, чтобы все собственники имели на руках правоустанавливающие документы. На регистрацию права собственности у граждан есть два года, однако затягивать с этим не стоит», - отметил руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Строительство обхода было включено в госпрограмму Псковской области «Развитие транспортной системы на период до 2024 года» и предусмотрено Схемой территориального планирования Псковской области. Средства на реализацию проекта будут выделены из областного бюджета.

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