Прививка от гриппа на 20% сокращает летальность при коронавирусе

Вакцинация против грипп снижает летальность при коронавирусе на 20%, рассказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии имени И. И. Мечникова РАМН, профессор Михаил Костинов в эфире ПАИ-live 24 ноября.

Согласно исследованию, вакцинированные от гриппа на 20 % меньше нуждаются в кислородной поддержке. «В то же время на 8 % меньше таких людей попадают в реанимацию, и на 17 %, даже до 20 % меньше летальных исходов от коронавируса среди тех, кто был привит против сезонного гриппа», – подчеркнул Михаил Костинов.

Он также отметил, что вакцина от гриппа позволяет раньше иммунитету обнаружить попадание коронавируса в организм и начать с ним борьбу.