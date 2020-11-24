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Общество / Здоровье

Прививка от гриппа на 20% сокращает летальность при коронавирусе

24 ноября 2020 года, 14:49

Вакцинация против грипп снижает летальность при коронавирусе на 20%, рассказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии имени И. И. Мечникова РАМН, профессор Михаил Костинов в эфире ПАИ-live 24 ноября.

Согласно исследованию, вакцинированные от гриппа на 20 % меньше нуждаются в кислородной поддержке. «В то же время на 8 % меньше таких людей попадают в реанимацию, и на 17 %, даже до 20 % меньше летальных исходов от коронавируса среди тех, кто был привит против сезонного гриппа», – подчеркнул Михаил Костинов.

Он также отметил, что вакцина от гриппа позволяет раньше иммунитету обнаружить попадание коронавируса в организм и начать с ним борьбу. 

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