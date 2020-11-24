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Транспорт / Инфраструктура

До июля 2021 года отремонтируют участок дороги Опочка — Красногородск — граница с Латвией

24 ноября 2020 года, 14:32

Участок автомобильной дороги Опочка — Красногородск — граница с Латвией отремонтируют до 29 июля 2021 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

На днях завершился электронный аукцион на определение подрядной организации по ремонту объекта, включенного в план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год. По итогам торгов подрядчиком стало ООО «Автомобильные дороги Пскова». Компания заключила контракт с ГБУ ПО «Псковавтодор».

До июля 2021 года отремонтируют участок дороги Опочка — Красногородск — граница с Латвией

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Согласно договору, подрядчик отремонтирует более 11,8 км. Этот участок расположен между деревнями Люцково и Собольцово в Опочецком и Красногородском районах (км 10+800 — км 22+625). На ремонт дороги направят более 193 млн рублей.

В стоимость войдут подготовительные работы: расчистка полосы отвода от кустарника, валка деревьев и корчевка пней, устройство водоотводных канав, планировка откосов и дна кюветов, фрезерование существующего дорожного покрытия и другие виды работ — и ремонт покрытия. Рабочие устроят два слоя асфальтобетона (нижнего и верхнего) с использованием подгрунтовки и укладкой местами геосетки. Они восстановят укрепленную часть обочины и виражей, укрепят обочины песчано-гравийно-щебеночной смесью, засеют бровки травой, а также сделают ремонт съездов и водопропускных труб.

На автобусных остановках обустроят заездные карманы, посадочные площадки с пандусом и выполнят горизонтальную дорожную разметку из термопластика.

Дорога Опочка — Красногородск — граница с Латвией относится к III технической категории. Она имеет 2 полосы движения, ширина которых составляет 7 метров. Обочины имеют ширину от 2 до 4 метров.

Ранее уже заключили контракты на ремонт дорог Старый Изборск — Палкино — Остров в Палкинском районе, Заполье — Гдов в Плюсском районе и Порхов — Дно в Порховском районе. Последние два — переходящие объекты, работы на которых уже ведутся. 

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