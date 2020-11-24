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Общество / Здоровье

Защитные средства для медиков на 35 млн рублей закупила Псковская область

24 ноября 2020 года, 14:02

В ноябре Псковская область закупила дополнительные противоэпидемические костюмы, респираторы и перчатки для медицинских организаций на 35 млн рублей, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Защитные средства для медиков на 35 млн рублей закупила Псковская область

Фото Дарьи Хватковой

В целом, медицинские организации области накопили достаточный запас средств индивидуальной защиты. Его должно хватить от 1,5 до 6 месяцев в зависимости от позиций.

Так, по состоянию на 24 ноября в Псковской области имеется 37 тысяч одноразовых защитных костюмов, более 300 тысяч пар перчаток, 125 тысяч респираторов и 1,6 миллиона медицинских масок. 

Кроме того, регион закупил 4,9 тонн дезинфицирующих средств с хлором и 5,1 тонну дезинфекторов без хлора. 

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