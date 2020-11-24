Защитные средства для медиков на 35 млн рублей закупила Псковская область

В ноябре Псковская область закупила дополнительные противоэпидемические костюмы, респираторы и перчатки для медицинских организаций на 35 млн рублей, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В целом, медицинские организации области накопили достаточный запас средств индивидуальной защиты. Его должно хватить от 1,5 до 6 месяцев в зависимости от позиций.

Так, по состоянию на 24 ноября в Псковской области имеется 37 тысяч одноразовых защитных костюмов, более 300 тысяч пар перчаток, 125 тысяч респираторов и 1,6 миллиона медицинских масок.

Кроме того, регион закупил 4,9 тонн дезинфицирующих средств с хлором и 5,1 тонну дезинфекторов без хлора.