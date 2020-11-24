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Общество / Здоровье

Эксперт: Прививка от гриппа поможет организму быстрее справиться с коронавирусом

24 ноября 2020 года, 13:37

Прививка от гриппа помогает иммунной системе быстрее распознать коронавирус, рассказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии имени И. И. Мечникова РАМН, профессор Михаил Костинов в эфире проекта ПАИ-live 24 ноября.

Эксперт: Прививка от гриппа поможет организму быстрее справиться с коронавирусом

«Давно известно, что если проводишь вакцинацию от гриппа, то заболеваемость, независимо какой природы, уменьшается на 15%. Прививка защищает не только от гриппа, но и от гриппоподобных заболеваний», - подчеркнул Михаил Костинов.

Коронавирус, как и вирус гриппа, относится к одной цепочечной РНК вирусов. Вакцина, при попадании в организм, активизирует свои рецепторы, которые узнают проникновение этих вирусов.

«Если после вакцинации присоединяется коронавирус, то рецепторы уже видят его и пускают каскад иммунологических реакций», - отметил учёный и добавил, что организм будет быстрее бороться с коронавирусом. При этом, чем раньше обнаружится вирус, тем благоприятнее исход для пациентов.

Спикер призвал псковичей вызывать врача при первых симптомах болезни, а не тянуть до последнего.

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