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Происшествия / Преступление

Житель Острова совершил разбойное нападение с ножом на салон сотовой связи

24 ноября 2020 года, 12:55

Житель Острова совершил разбойное нападение с ножом на салон сотовой связи, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 ноября около 13:00 в дежурную часть ОМВД России по Островскому району поступил вызов. На улице Карла Маркса в салоне регионального оператора сотовой связи произошло ограбление. Неизвестный, угрожая ножом продавщице, потребовал отдать ему выручку магазина. Однако, денег он так и не получил. Тогда злоумышленник схватил коробки с наушниками и зарядными устройствами и скрылся.

На место преступления незамедлительно выехали следственно-оперативная группа полиции и патрули, находящиеся рядом. В результате, мужчину задержал по «горячим следам» наряд вневедомственной охраны управления Росгвардии.

Личность подозреваемого полицейские установили в кратчайшие сроки. Им оказался 31-летний безработный житель Островского района. Ранее его уже подозревали в кражи продуктов и спиртного из магазина в Острове. Мужчина дал признательные показания.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 (разбой) УК РФ. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Ведется расследование.

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