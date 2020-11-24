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Происшествия / ДТП

Два человека погибли в ДТП с участием автовоза и «Нивы» в Печорском районе

24 ноября 2020 года, 11:57

Два человека погибли в ДТП с участием «Нивы» и автовозом «Вольво» на дороге между Изборском и Палкино, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». ДТП произошло в деревне Поддубье Печорского района около 10:30 24 ноября.

Два человека погибли в ДТП с участием автовоза и «Нивы» в Печорском районе

Фото Псковского агентства информации

Легковая машина вылетела на приусадебный участок одного из домов и поучила серьезные повреждения. Ехавшие в ней люди скончались на месте. 

Автовоз, которым управлял 48-летний мужчина, влетел в сарай у дома. Как уточнили в региональном УМВД, фура получила серьезные технические повреждения. Водителя «Вольво» госпитализировали.

Два человека погибли в ДТП с участием автовоза и «Нивы» в Печорском районе

Фото Псковского агентства информации
Два человека погибли в ДТП с участием автовоза и «Нивы» в Печорском районе

Фото Псковского агентства информации

Другой большегруз съехал на обочину после. Водитель этого автомобиля не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и пожарные. Тела двух погибших будут деблокировать из «Нивы» спасатели. Данные о погибших и обстоятельства произошедшего уточняются. 

В настоящее время движение на дороге Изборск - Палкино перекрыто из-за ДТП.

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