Два человека погибли в ДТП с участием автовоза и «Нивы» в Печорском районе

Два человека погибли в ДТП с участием «Нивы» и автовозом «Вольво» на дороге между Изборском и Палкино, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка» . ДТП произошло в деревне Поддубье Печорского района около 10:30 24 ноября.

Легковая машина вылетела на приусадебный участок одного из домов и поучила серьезные повреждения. Ехавшие в ней люди скончались на месте.

Автовоз, которым управлял 48-летний мужчина, влетел в сарай у дома. Как уточнили в региональном УМВД, фура получила серьезные технические повреждения. Водителя «Вольво» госпитализировали.