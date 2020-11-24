Два человека погибли в ДТП с участием автовоза и «Нивы» в Печорском районе

Два человека погибли в ДТП с участием «Нивы» и автовозом «Вольво» на дороге между Изборском и Палкино, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». ДТП произошло в деревне Поддубье Печорского района около 10:30 24 ноября.
Два человека погибли в ДТП с участием «Нивы» и автовозом «Вольво» на дороге между Изборском и Палкино, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». ДТП произошло в деревне Поддубье Печорского района около 10:30 24 ноября.
Легковая машина вылетела на приусадебный участок одного из домов и поучила серьезные повреждения. Ехавшие в ней люди скончались на месте.
Автовоз, которым управлял 48-летний мужчина, влетел в сарай у дома. Как уточнили в региональном УМВД, фура получила серьезные технические повреждения. Водителя «Вольво» госпитализировали.
Другой большегруз съехал на обочину после. Водитель этого автомобиля не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и пожарные. Тела двух погибших будут деблокировать из «Нивы» спасатели. Данные о погибших и обстоятельства произошедшего уточняются.
В настоящее время движение на дороге Изборск - Палкино перекрыто из-за ДТП.