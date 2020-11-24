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Недвижимость / Строительство

Детскую инфекционную больницу в Пскове сдадут 2 декабря

24 ноября 2020 года, 11:24

Детский корпус инфекционной больницы в Пскове сдадут 2 декабря, сообщает Псковское агентство информации. Об этом стало известно 24 ноября в ходе рабочего визита заместителя министра обороны России Тимура Иванова.

Детскую инфекционную больницу в Пскове сдадут 2 декабря

Фото Псковского агентства информации

Тимур Иванов вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым осмотрел будущие приёмный покой, диагностическое отделение, палаты, боксы, реанимации, операционные и посты медсестры. Строительная готовность объекта составляет 87%.

В настоящее время рабочие завершают отделочные работы, подключение к внешним сетям, работы по инженерным системам, клининг, а также ведут пуско-наладочные работы и собирают мебель. В новое отделение уже ведётся поставка медицинского оборудования.

На объекте задействованы более 400 человек. Строительство идет круглосуточно в три смены.

Детскую инфекционную больницу в Пскове сдадут 2 декабря

Фото Псковского агентства информации

Детский корпус инфекционной больницы будет оснащен системами локально-очистных сооружений, канализационной насосной станцией, системой кислородной станции и автономными инженерными системами. Объект будет полностью автономный.

Строительство детской инфекционной больницы на 60 койко-мест поддержал президент РФ Владимир Путин. 

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