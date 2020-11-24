Детскую инфекционную больницу в Пскове сдадут 2 декабря

Детский корпус инфекционной больницы в Пскове сдадут 2 декабря, сообщает Псковское агентство информации. Об этом стало известно 24 ноября в ходе рабочего визита заместителя министра обороны России Тимура Иванова.

Тимур Иванов вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым осмотрел будущие приёмный покой, диагностическое отделение, палаты, боксы, реанимации, операционные и посты медсестры. Строительная готовность объекта составляет 87%.

В настоящее время рабочие завершают отделочные работы, подключение к внешним сетям, работы по инженерным системам, клининг, а также ведут пуско-наладочные работы и собирают мебель. В новое отделение уже ведётся поставка медицинского оборудования.

На объекте задействованы более 400 человек. Строительство идет круглосуточно в три смены.