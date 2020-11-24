Замминистра обороны РФ и губернатор Псковской области почтили память героев 6-й роты

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников почтили память воинов-десантников 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщил «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Тимур Иванов прибыл в Псковскую область с рабочим визитом 24 ноября.

Глава региона и замминистра возложили цветы к мемориалу «Купол» в Черехе, который установлен у контрольно-пропускного пункта воинской части, где служили герои. Также в церемонии приняли участие командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин и представители Минобороны России.

В текущем году подвигу десантников 6 роты исполнилось 20 лет. Подготовка к Дню памяти была на личном контроле у губернатора, а в торжественных мероприятиях 1 марта принял участие президент России Владимир Путин.