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Политика / Власть

Замминистра обороны РФ и губернатор Псковской области почтили память героев 6-й роты

24 ноября 2020 года, 10:55

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников почтили память воинов-десантников 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщил «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Тимур Иванов прибыл в Псковскую область с рабочим визитом 24 ноября.

Замминистра обороны РФ и губернатор Псковской области почтили память героев 6-й роты

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона и замминистра возложили цветы к мемориалу «Купол» в Черехе, который установлен у контрольно-пропускного пункта воинской части, где служили герои. Также в церемонии приняли участие командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин и представители Минобороны России.

В текущем году подвигу десантников 6 роты исполнилось 20 лет. Подготовка к Дню памяти была на личном контроле у губернатора, а в торжественных мероприятиях 1 марта принял участие президент России Владимир Путин.

Замминистра обороны РФ и губернатор Псковской области почтили память героев 6-й роты

Фото пресс-службы администрации Псковской области

6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни 1 марта 2000 года. Бойцы в ходе контртеррористической операции пытались сдержать две тысячи боевиков. Из 90 десантников выжили только 6 человек.

За проявленный героизм 22 военнослужащим присвоили звание Героя России. 68 солдат и офицеров наградили Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

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