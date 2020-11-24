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Политика / Финансы

В гордуму внесен проект бюджета Пскова на 2021 год

24 ноября 2020 года, 10:47

Администрация Пскова внесла в городскую думу проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

В гордуму внесен проект бюджета Пскова на 2021 год

Фото пресс-службы муниципалитета

На 2021 общий объем доходов запланирован в размере 5 млрд 748,5 млн рублей, общий объем расходов - 5 млрд 884,2 млн рублей. 135,7 млн рублей являются дефицитом внесенного бюджета.

Общий объем доходов на 2022 год будет в сумме 5 млрд 521,9 млн рублей, расходов - 5 млрд 582,1 млн рублей. Дефицит составит 60,3 млн рублей.

5 млрд 366,2 млн рублей запланированы в качестве общего объема доходов на 2023 год. При этом расходы составят 5 млрд 406,3 млн рублей. Дефицит внесенного бюджета ровняется 40,1 млн рублей.

Проект бюджета сформирован на основе 13-и действующих муниципальных программ.

В скором времени финансовый документ Пскова рассмотрят думские комитеты. Кроме того, по проекту состоятся публичные слушания. Его рассмотрение пройдет в двух чтениях на сессиях в гордуме.

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