Очаг в псковской компании «Северные электросети» снят с учета

Очаг в энергосетевой компании города Пскова снят с учета как неактивный, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Об очаге в ПО «Северные электросети» стало известно 5 ноября. Там выявили 16 заболевших.

В Псковской области остаются действующими 5 очагов: Свято-Благовещенский Никандровский монастырь, Плюсский психоневрологический интернат, ГК «Кабош», станция скорой помощи в Порховском районе, отделение общей хирургии Псковской областной клинической больницы.

Новых ковидбольних в них не обнаружено.

23 ноября в Псковской области выявили 174 заболевших коронавирусом. С начала пандемии число инфицированных достигло 11 тыс. 380. При этом выздоровели 6 тыс. 106 человек.