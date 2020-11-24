В Псковской области выявили 175 заболевших COVID-19 за сутки

175 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 23 ноября, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Псковская область вышла на новые пиковые значения суточной заболеваемости, но и исследований проведено рекордно много», - подчеркнул губернатор.
Больше всего заболевших выявили в Пскове – 67 человек (всего 4 тыс. 229) и в Великих Луках – 59 (всего 2 тыс. 421). У 11 человек диагностировали инфекцию в Псковском (всего 861) районе и 10 - в Великолукском (всего 368). В других муниципалитетах региона прибавилось менее 10 случаев заболевания.
Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Ни одного человека не заболело COVID-19 23 ноября в семи районах региона: в Плюсском (всего 203), Палкинском (всего 138), Гдовском (всего 127), Дедовичском (всего 115), Стругокрасненском (всего 85), Красногородском (всего 70) и Усвятском (всего 52).
Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 11 тыс. 380 человек. Для этого в Псковской области провели 155 тыс. 357 исследований. 23 ноября анализ взяли у 1 тыс. 449 пациентов. «Из них более половины коммерческими клиниками +91 и +84 лабораториями здравоохранения», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Поправились от коронавируса 6 тыс. 106 человек. В частности, 142 пациента выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Число умерших – 72.