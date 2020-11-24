В Псковской области выявили 175 заболевших COVID-19 за сутки

175 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 23 ноября, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Псковская область вышла на новые пиковые значения суточной заболеваемости, но и исследований проведено рекордно много», - подчеркнул губернатор.

Больше всего заболевших выявили в Пскове – 67 человек (всего 4 тыс. 229) и в Великих Луках – 59 (всего 2 тыс. 421). У 11 человек диагностировали инфекцию в Псковском (всего 861) районе и 10 - в Великолукском (всего 368). В других муниципалитетах региона прибавилось менее 10 случаев заболевания.