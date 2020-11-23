В Пскове проверили качество дезинфекции общественного транспорта

23 ноября состоялся первый рейд межведомственной комиссии по проверке качества дезинфекционной обработки салонов общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, комиссия организована по распоряжению губернатора, в ее состав вошли представители Комитета по транспорту и дорожному хозяйству, Управления Роспотребнадзора по Псковской области, Межрегионального управления государственного автодорожного надзора и УМВД России по Псковской области.

Члены комиссии осмотрели несколько автобусов частных перевозчиков. Специалисты проверили наличие средств индивидуальной защиты у водителей и кондукторов, дезинфекционных средств и инвентаря для обработки салона автобуса, графика и журнала санобработки и уборки, документов на дезсредства и инструкций к ним.

Согласно требованиям, предприятия-перевозчики ежедневно осуществляют уборку всего подвижного состава, а также не менее двух раз в день проводят дезинфекционную обработку салонов автобусов с использованием различных дезинфицирующих средств. В автобусах обрабатываются стекла, ручки сидений, поручни, перила и пол. Подобные рейды будут продолжены на регулярной основе.