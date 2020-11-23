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Общество

Скончался ветеран профсоюзного движения Юрий Андреев

23 ноября 2020 года, 19:07

23 ноября на 78-м году жизни скончался ветеран профсоюзного движения Псковской области Юрий Николаевич Андреев, сообщила пресс-служба Псковского облсовпрофа.

Скончался ветеран профсоюзного движения Юрий Андреев

Фото пресс-службы Псковского облсовпрофа
Он родился 14 марта 1942 года в деревне Липно Бологовского района Тверской области. Проработал в системе образования 50 лет: учителем, заместителем директора, директором в средних школах Псковской области. В течение 24 лет, - с ноября 1988 по сентябрь 2013 года, - возглавлял Псковскую областную организацию профсоюза работников образования и науки РФ.

Коллектив Псковского областного совета профессиональных союзов, руководство и члены областных профсоюзных организаций выразили искренние соболезнования родным и близким Юрия Андреева.

Свои соболезнования выразил и Комитет по образованию Псковской области. «Память об этом удивительно светлом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его, имел счастье с ним трудиться. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины Андреева Юрия Николаевича», - сказал председатель комитета Александр Седунов.

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