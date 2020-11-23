Скончался ветеран профсоюзного движения Юрий Андреев

23 ноября на 78-м году жизни скончался ветеран профсоюзного движения Псковской области Юрий Николаевич Андреев, сообщила пресс-служба Псковского облсовпрофа.
23 ноября на 78-м году жизни скончался ветеран профсоюзного движения Псковской области Юрий Николаевич Андреев, сообщила пресс-служба Псковского облсовпрофа.
Коллектив Псковского областного совета профессиональных союзов, руководство и члены областных профсоюзных организаций выразили искренние соболезнования родным и близким Юрия Андреева.
Свои соболезнования выразил и Комитет по образованию Псковской области. «Память об этом удивительно светлом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его, имел счастье с ним трудиться. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины Андреева Юрия Николаевича», - сказал председатель комитета Александр Седунов.