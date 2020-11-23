Александр Козловский: Диалог Михаила Ведерникова и Владимира Путина - основа будущей помощи соцсферы региона

«ВКС Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Президента России Владимира Путина – это основа будущей помощи социальной сферы региона и улучшения качества жизни рядовых псковичей, особенно – жителей глубинки», – сказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

По его мнению, из-за коронавируса в регионе пришлось отложить решение ряда вопросов, но оставлять их без внимания вовсе нельзя.

«Губернатор проводит важную работу и обращает внимание главы государства на те вопросы, которые требуют немедленного вмешательства, даже в сегодняшних тяжелых условиях, когда все бюджетные средства направляются на борьбу с ковидом», - отметил он.

Он напомнил, что по итогам «первой волны» пандемии Псковская область уже получила больницы, оборудование, но сейчас ей снова требуется помощь.

«Президент видит, как много в столь сложное время делается нашим губернатором и его командой для оперативного решения проблем области. Это беспрецедентно и внушает уверенность, что мы точно справимся со всеми испытаниями», - считает он.



