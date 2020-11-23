Пскович вытащил из реки Великой выпавшего из лодки рыбака

Пскович вытащил на берег выпавшего из лодки рыбака, сообщает Псковское агентство информации. Инцидент произошел около 13:30 23 ноября на реке Великой недалеко от ЖК «Видный».

Двое мужчин рыбачили на надувных лодках, когда у одного из них на винт мотора намотался якорный шнур. 60-летний рыбак начал его распутывать и упал за борт. В воде ему пришлось пробыть минут 20, прежде чем ему пришли на помощь.

Второй мужчина, находившийся примерно в 50-ти метрах на другой лодке, увидел случившееся и поплыл к товарищу. «Я понял, что на их лодке второй ничего не может сделать. У меня есть опыт, даже вдвоем человека в мокрой одежде затащить в лодку очень трудно. И сам человек, тем более, не заберется из воды в лодку. В куртке, резиновых сапогах даже мастера спорта не выплывут. Температура воды сейчас 2,5 градуса, от берега метров 50», - рассказал рыболов-спасатель.

Пострадавший прицепился к лодке и добирался до берега за бортом. Так пришлось проплыть около 200 метров. «Плыть к берегу было тяжело: когда греб, лодку уносило ветром, когда пробовал плыть на моторе, большая волна захлестывала находящегося в воде рыбака прямо в лицо. Приходилось и веслом, и мотором. С трудом выволокли, но он держался», - поделился пскович.

Добравшись до стоянки машин в Муровицах, рыбак незамедлительно отправился домой.