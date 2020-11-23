Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Котов: Нужно использовать возможность донести до президента наши проблемы

23 ноября 2020 года, 16:29

Нужно использовать возможность донести до главы государства Владимира Путина проблемы, с которыми сталкивается Псковская область, попросить помощи и поддержки, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Так он прокомментировал встречу президента и главы региона Михаила Ведерникова, которая состоялась в режиме ВКС 23 ноября, пишет Псковское агентство информации.

 «Мы вправе на это рассчитывать, потому что ситуация чрезвычайная и только с помощью федерального бюджета многие регионы смогут из этой ситуации выйти», - сказал спикер парламента и добавил, что прежде всего от ситуации с коронавирусом пострадала экономика.

Котов: Нужно использовать возможность донести до президента наши проблемы

«Мы понесли существенные потери, у нас будут выпадающие доходы по итогам этого года в бюджете. С другой стороны, у нас есть незапланированные расходы, потому что нам пришлось средства тратить на поддержку отдельных категорий граждан, малого и среднего предпринимательства — то, что было нам посильно, чтобы было необходимое на тот момент», - отметил Александр Котов.

По его словам, встречу инициировал Михаил Ведерников. Он просил аудиенции у президента и обозначил проблемы, с которыми сталкивается Псковская область сегодня. «При этом нужно понимать, что мы не с протянутой рукой стоим, а сами многое делаем, чтобы ситуация в Псковской области менялась. Но есть такие случаи, которые нам не решить без помощи федерального центра», - подчеркнул председатель Псковского облсобрания.

Кроме того, Александр Котов поддержал просьбу главы региона обратить внимание на инфраструктуру приграничных районов. «Мы хотим, чтобы наши приграничные регионы выглядели нисколько не хуже, чем наши соседи, которые проживают за рубежом», - заявил он. Важно, чтобы граждане, которые живут на границе чувствовали, что региональные и федеральные власти заботятся о них, поделился Котов. «Привести в порядок инфраструктуру социальную нужно, заниматься благоустройством так, чтобы не было стыдно перед туристами, которые приезжают в Россию», - заключил председатель Собрания.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове проверили качество дезинфекции общественного транспорта
Скончался ветеран профсоюзного движения Юрий Андреев
Пскович вытащил из реки Великой выпавшего из лодки рыбака
Александр Козловский: Диалог Михаила Ведерникова и Владимира Путина - основа будущей помощи соцсферы региона
Началось голосование за претендентов на псковскую премию «Народное признание-2020»
Комитет по здравоохранению проводит проверку по факту смерти пациента в Великих Луках
Почти миллион рублей перевела мошенникам пенсионерка из Псковской области
Антон Минаков: Не может не радовать, что президент пообещал поддержку Псковской области
Псковским детям-сиротам предложено выдавать жилищные сертификаты

Комментарии

Авторизация
No comments
Кто из депутатов следующий на сокращение?

Политика / Власть
20 ноября 10:05

Кто из депутатов следующий на сокращение?

Как псковские партийцы относятся к идее «секвестировать» гордумы Пскова и Великих Лук
Как псковские районы объединили в избирательные округа

Политика / Выборы
12 октября 10:20

Как псковские районы объединили в избирательные округа

Псковскую область поделили к предстоящим выборам в областное Собрание
С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Политика / Выборы
28 сентября 10:12

С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Выборы в Госдуму и областное Собрание уже на горизонте