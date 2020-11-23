Котов: Нужно использовать возможность донести до президента наши проблемы

«Мы вправе на это рассчитывать, потому что ситуация чрезвычайная и только с помощью федерального бюджета многие регионы смогут из этой ситуации выйти», - сказал спикер парламента и добавил, что прежде всего от ситуации с коронавирусом пострадала экономика.

Нужно использовать возможность донести до главы государства Владимира Путина проблемы, с которыми сталкивается Псковская область, попросить помощи и поддержки, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Так он прокомментировал встречу президента и главы региона Михаила Ведерникова , которая состоялась в режиме ВКС 23 ноября, пишет Псковское агентство информации.

«Мы понесли существенные потери, у нас будут выпадающие доходы по итогам этого года в бюджете. С другой стороны, у нас есть незапланированные расходы, потому что нам пришлось средства тратить на поддержку отдельных категорий граждан, малого и среднего предпринимательства — то, что было нам посильно, чтобы было необходимое на тот момент», - отметил Александр Котов.

По его словам, встречу инициировал Михаил Ведерников. Он просил аудиенции у президента и обозначил проблемы, с которыми сталкивается Псковская область сегодня. «При этом нужно понимать, что мы не с протянутой рукой стоим, а сами многое делаем, чтобы ситуация в Псковской области менялась. Но есть такие случаи, которые нам не решить без помощи федерального центра», - подчеркнул председатель Псковского облсобрания.

Кроме того, Александр Котов поддержал просьбу главы региона обратить внимание на инфраструктуру приграничных районов. «Мы хотим, чтобы наши приграничные регионы выглядели нисколько не хуже, чем наши соседи, которые проживают за рубежом», - заявил он. Важно, чтобы граждане, которые живут на границе чувствовали, что региональные и федеральные власти заботятся о них, поделился Котов. «Привести в порядок инфраструктуру социальную нужно, заниматься благоустройством так, чтобы не было стыдно перед туристами, которые приезжают в Россию», - заключил председатель Собрания.