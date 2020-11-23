Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Комитет по здравоохранению проводит проверку по факту смерти пациента в Великих Луках

23 ноября 2020 года, 16:25

Региональный комитет по здравоохранению проводит проверку по факту смерти пациента в Великих Луках, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Проверка будет проведена в установленные сроки. В случае необходимости будет проведена экспертиза качества оказания медицинской помощи», - подчеркнули в комитете.

На качество оказания медпомощи в Великолукском филиале Псковской областной инфекционной больницы пожаловалась дочь скончавшегося пациента. Она заявила, что врачи уверяли ее в стабильном состоянии отца вплоть до дня его смерти. Около трёх часов дня 19 ноября ей сообщили, что больной скончался, не приходя в сознание.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти миллион рублей перевела мошенникам пенсионерка из Псковской области
Антон Минаков: Не может не радовать, что президент пообещал поддержку Псковской области
Псковским детям-сиротам предложено выдавать жилищные сертификаты
Владимир Путин пообещал финансовую помощь Псковской области
Президент РФ проведет встречу с главой Псковской области 23 ноября
Визит императора позволил сохранить фрески в псковском храме, считает настоятель
До конца ноября температура воздуха в Псковской области будет выше нормы
11 медалей завоевали псковичи на кубке по каратэ WKF в Череповце
Игорь Иванов: «Новый председатель сможет восстановить профсоюз работников РЭП»

Комментарии

Авторизация
No comments
Как справиться с одышкой

Общество
17 ноября 14:38

Как справиться с одышкой

Что поможет выздороветь после коронавирусной пневмонии?
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра