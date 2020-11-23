Региональный комитет по здравоохранению проводит проверку по факту смерти пациента в Великих Луках, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Проверка будет проведена в установленные сроки. В случае необходимости будет проведена экспертиза качества оказания медицинской помощи», - подчеркнули в комитете.

На качество оказания медпомощи в Великолукском филиале Псковской областной инфекционной больницы пожаловалась дочь скончавшегося пациента. Она заявила, что врачи уверяли ее в стабильном состоянии отца вплоть до дня его смерти. Около трёх часов дня 19 ноября ей сообщили, что больной скончался, не приходя в сознание.