Антон Минаков: Не может не радовать, что президент пообещал поддержку Псковской области

«Не может не радовать, что президент России Владимир Путин пообещал Псковской области поддержку, которая сейчас так необходима», - заявил корреспонденту «Псковской правды» руководитель фракции «ЛДПР» в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

Он подчеркнул, что бюджет региона максимально закредитован — есть и бюджетные, и коммерческие кредиты. В таких условиях, отметил политик, Псковская область не может сама справится с реализацией всех программ.

Также Антон Минаков не исключил, что в скором времени региону может понадобиться не только высокотехнологичное медицинское оборудование, а и ещё одного инфекционное отделение или больница. «Мы видим цифры заболеваемости коронавирусом. Цифра растёт — за вчера 170 человек добавились, хотя ещё недавно прирост был 30-40. Поддержка нашей медицине необходима», - заключил он.

23 ноября состоялась встреча Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В ходе неё глава региона обозначил несколько направлений, по которым региону необходима помочь: покупка нового медицинского оборудования, сокращение кассового разрыва в областном бюджете, реконструкция учреждений соцсферы приграничных районов.

Глава государства пообещал, что Псковской области будет оказана помощь и поручил губернатору согласовать конкретные параметры с профильными министерствами.