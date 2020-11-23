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Происшествия / Преступление

Почти миллион рублей перевела мошенникам пенсионерка из Псковской области

23 ноября 2020 года, 16:20

Почти миллион рублей 66-летняя жительница Новосокольников перевела дистанционным мошенникам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерке позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником службы безопасности банка. Он обратился к женщине по имени и отчеству, чем сразу добился ее расположения. Далее собеседник заявил, что злоумышленники пытаются незаконно оформить на нее кредит. Для предотвращения этой операции мужчина рекомендовал незамедлительно перевести деньги на «безопасный» счет.

Женщина доверилась звонившему и перечислила несколько сот тысяч рублей на указанный ей счет. А потом оформила ряд кредитов, которые также перевела мошенникам. Всего жительница Новосокольников отдала незнакомцам 947 тысяч рублей.

В настоящее время МО МВД России «Новосокольнический» возбудил уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

За последние дня на подобные уловки поддались еще три жительницы региона, которые перевели злоумышленникам свыше 400 тысяч рублей. Ведется расследование.

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