Владимир Путин пообещал финансовую помощь Псковской области

Президент России Владимир Путин пообещал финансовую поддержку Псковской области в ходе встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым 23 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона обратился к президенту с просьбой о выделении в 2021 году 500 млн рублей на покупку медицинского оборудования. Он отметил, что направление такой суммы закроет потребности обрати в медоборудовании на несколько лет. Владимир Путин уточнил, какая техника необходима: для лечения больных коронавирусом или высокотехнологичная. Михаил Ведерников отметил, что в настоящее время регион полностью обеспечен оборудованием для лечение COVID. При этом Псковская область является лидером по смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, в связи с чем есть потребность в высокотехнологичном оборудовании и для областных центов, так и для районных и межрайонных больниц.

Также Михаил Ведерников остановился на помощи бюджету региона. Он подчеркнул, что на борьбу с коронавирусом, поддержку врачей была направлена вся подушка безопасности, имевшаяся в регионе. При этом, несмотря на то, что налоговые поступления составили 107,8% к уровню прошлого года, в целом дефицит бюджета вырос. «Поскольку кассовый разрыв составляет 1 млрд 150 млн рублей, то без дополнительной помощи мы не сможем закончить финансовый год», - сказал губернатор. Он попросил президента дать поручение Правительству РФ для оказания помощи региону. Ещё одной темой встречи стала реализация программы по поддержке приграничных территорий. «80% учреждений соцсферы в приграничных районах - в Печорском, Пыталовском, Гдовском, Себежском — нуждаются в реконструкции», - отметил Михаил Ведерников. Он сообщил, что список учреждений, которые необходимо привести в порядок, уже передан в Правительство РФ. Поскольку в 2021 году все средства были направлены на борьбу с коронавирусом, Михаил Ведерников попросил профинансировать работы в 2021-2023 годах и пообещал со своей стороны сдачу объектов в срок.