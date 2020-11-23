Президент РФ проведет встречу с главой Псковской области 23 ноября

Президент Владимир Путин проводит встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 23 ноября в режиме видео-конференц-связи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Президент Владимир Путин проводит встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 23 ноября в режиме видео-конференц-связи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Встреча началась с обсуждения эпидемиологической ситуации в регионе.