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Политика / Власть

Президент РФ проведет встречу с главой Псковской области 23 ноября

23 ноября 2020 года, 13:41

Президент Владимир Путин проводит встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 23 ноября в режиме видео-конференц-связи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Президент РФ проведет встречу с главой Псковской области 23 ноября

Встреча началась с обсуждения эпидемиологической ситуации в регионе.

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