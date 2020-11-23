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Общество / Соцзащита

Псковским детям-сиротам предложено выдавать жилищные сертификаты

23 ноября 2020 года, 15:04

На рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов поступил законопроект, позволяющий выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. Документ, разработанный областным комитетом социальной защиты населения, призван сократить существующую очередь на получение жилья.

Согласно предложенному законопроекту, дети-сироты смогут получить социальную выплату на самостоятельное приобретение жилого помещения, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Псковским детям-сиротам предложено выдавать жилищные сертификаты

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

По достижению 25-летнего возраста сироте предоставят именной жилищный сертификат, действующий 6 месяцев. Чтобы получить документ необходимо соблюсти ряд условий, свидетельствующих о социальной адаптации. Также выплата не может быть направлена на покупку жилья в непригодном, аварийном или подлежащим реконструкции доме.

Размер социальной выплаты определяют органы опеки. Она рассчитывается исходя из 25 кв. м общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра. При этом общая площадь жилья должна быть более 25 кв. м. Разработчики законопроекта отмечают, что использование сертификата позволит детям-сиротам приобретать жилье большей площади за счёт вложения собственных и кредитных средств, а также материнского капитала.

В настоящее время в Псковской области значатся 2286 детей-сирот, которым по закону необходимо предоставить жилое помещение. Из них 182 уже достигли 25-летнего возраста, 24 человека имеют на руках судебные решения. Социальную выплату будут предоставлять в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В 2021 году в исполнение судебных решений необходимо обеспечить 12 детей-сирот, достигших 25-летнего возраста, жилыми помещениями в Пскове, Великих Луках и четырёх районах области. На эти цели в бюджете следует предусмотреть 13 млн 798 тысяч 422 рубля. Однако, на сертификаты для такого же количества человек потребуется 10 млн 453 тысячи 350 рублей.

Проект закона Александра Котова «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» предложено включить в дополнительную повестку ближайшей сессии резолюцией спикера регионального парламента.

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