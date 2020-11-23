Визит императора позволил сохранить фрески в псковском храме, считает настоятель

По его мнению, скрывшие росписи штукатурные работы проводились к приезду в Псков императора Александра Второго. «Как у нас обычно траву красят везде к приезду первых лиц. И здесь что-то подобное», - заметил он.

Обнаруженные в псковском храме Успения с Пароменья фрески случайно сохранились во время авральной подготовки к визиту в Псков императора. Как сообщает «АиФ-Псков» , такое предположение высказал настоятель храма, отец Алексей Воронюк.

Отец Алексей предположил, что именно спешка, с которой выполнялись эти работы, помогла сохранить для нас фрески: «Очистить стены не было времени. Необходимо было быстро все сделать. Возможно, сами росписи были с утратами, раз решили забелить их к приезду императора. Но именно слой пыли или копоти не позволил извести глубоко проникнуть. И благодаря ему штукатурка осыпается ровным слоем. Если должным образом все расчистить, откроется либо Богородица, либо Спаситель».

Издание также отмечает, что древние фрески — не единственное открытие в храме. Буквально год назад фрагменты живописи XVIII века были обнаружены на поперечной перекладине в Ниловском приделе. На тягах тоже есть изображения, и они более ранние. То есть, здесь в XVIII веке был расписной иконостас.

Как сообщала ранее «Псковская правда», в церкви Успения Пресвятой Богородицы у Парома в Пскове обнаружили фрески шестнадцатого века. Изображения ангелов и Богоматери нашли под побелкой случайно. Они сохранились благодаря тому, что оказались внутри придела Рождества Богородицы, который пристроили позже к главному объему храма. Ранее живопись украшала наружный фасад и дверной проем. Находку уже осмотрели художники-реставраторы. Они предположили, что это редкий образец псковской монументальной живописи XVI века. Однако, точную иконографию можно будет понять, когда снимут побелку.