Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Визит императора позволил сохранить фрески в псковском храме, считает настоятель

23 ноября 2020 года, 12:48

Обнаруженные в псковском храме Успения с Пароменья фрески случайно сохранились во время авральной подготовки к визиту в Псков императора. Как сообщает «АиФ-Псков», такое предположение высказал настоятель храма, отец Алексей Воронюк.

По его мнению, скрывшие росписи штукатурные работы проводились к приезду в Псков императора Александра Второго. «Как у нас обычно траву красят везде к приезду первых лиц. И здесь что-то подобное», - заметил он.


Визит императора позволил сохранить фрески в псковском храме, считает настоятель
Изображения ангелов и Богоматери нашли под побелкой случайно
Фото Андрея Степанова

Отец Алексей предположил, что именно спешка, с которой выполнялись эти работы, помогла сохранить для нас фрески: «Очистить стены не было времени. Необходимо было быстро все сделать. Возможно, сами росписи были с утратами, раз решили забелить их к приезду императора. Но именно слой пыли или копоти не позволил извести глубоко проникнуть. И благодаря ему штукатурка осыпается ровным слоем. Если должным образом все расчистить, откроется либо Богородица, либо Спаситель».

Издание также отмечает, что древние фрески — не единственное открытие в храме. Буквально год назад фрагменты живописи XVIII века были обнаружены на поперечной перекладине в Ниловском приделе. На тягах тоже есть изображения, и они более ранние. То есть, здесь в XVIII веке был расписной иконостас.

Как сообщала ранее «Псковская правда», в церкви Успения Пресвятой Богородицы у Парома в Пскове обнаружили фрески шестнадцатого века. Изображения ангелов и Богоматери нашли под побелкой случайно. Они сохранились благодаря тому, что оказались внутри придела Рождества Богородицы, который пристроили позже к главному объему храма. Ранее живопись украшала наружный фасад и дверной проем. Находку уже осмотрели художники-реставраторы. Они предположили, что это редкий образец псковской монументальной живописи XVI века. Однако, точную иконографию можно будет понять, когда снимут побелку.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Комитет по здравоохранению проводит проверку по факту смерти пациента в Великих Луках
Почти миллион рублей перевела мошенникам пенсионерка из Псковской области
Антон Минаков: Не может не радовать, что президент пообещал поддержку Псковской области
Псковским детям-сиротам предложено выдавать жилищные сертификаты
Владимир Путин пообещал финансовую помощь Псковской области
Президент РФ проведет встречу с главой Псковской области 23 ноября
До конца ноября температура воздуха в Псковской области будет выше нормы
11 медалей завоевали псковичи на кубке по каратэ WKF в Череповце
Игорь Иванов: «Новый председатель сможет восстановить профсоюз работников РЭП»

Комментарии

Авторизация
No comments
111 лет спустя

Культура / Наследие
13 ноября 15:51

111 лет спустя

Что происходит c мельницей Кукка

От подобы до обабника

Культура / Наследие
11 ноября 09:59

От подобы до обабника

В Пскове выбрали самый вкусный пирог с берегов Чудского озера
Всё перемелется

Культура / Наследие
2 ноября 17:21

Всё перемелется

Гостиницу с рестораном сделают из мельницы Кукка