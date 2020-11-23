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Общество / Экология

До конца ноября температура воздуха в Псковской области будет выше нормы

23 ноября 2020 года, 12:40

Аномально теплая погода прогнозируется в Псковской области до конца ноября, сообщила «Псковской правде» руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Погода в Псковской области теплее, чем должна быть по климатическим нормам», - отметила она и добавила, что температурный рекорд уже был установлен 18-19 ноября.

До конца ноября температура воздуха в Псковской области будет выше нормы

Ближайшие два-три дня температура воздуха будет от 0 до плюс 5 градусов. 28-29 ноября ожидается небольшое похолодание, однако потом снова потеплеет.

В начале зимы температура также превысит климатические нормы: в первых числах декабря прогнозируется от минус 2 до плюс 3 градусов.

«Осадки в виде снега будут, но образование снежного покрова мы не прогнозируем», - подчеркнула Тала Нещадимова.

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