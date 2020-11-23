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Спорт / Соревнования

11 медалей завоевали псковичи на кубке по каратэ WKF в Череповце

23 ноября 2020 года, 12:31

11 медалей завоевали псковичи на открытом Кубке Вологодской области по каратэ WKF. Соревнования прошли в Череповце 20 и 21 ноября, сообщили «Псковской правде» в Федерации карате Пскова.

11 медалей завоевали псковичи на кубке по каратэ WKF в Череповце

Турнир собрал более 150 участников из Вологодской, Архангельской и Псковской областей. В итоге псковичи получили пять золотых наград: Максим Трусов кумите 6-7 лет до 25 килограммов, Алексей Буравлев кумите 8-9 лет вес 35 килограммов, Елизавета Потебня ката 12-13 лет, Дмитрий Александров кумите 10-11 лет до 35 килограммов, Алиса Ворсюченко кумите 10-11 лет до 40 килограммов.

Также была завоёвана одна серебряная награда - Дмитрий Потебня кумите 10-11 лет вес 45 килограммов.

Пять спортсменов получили «бронзу»: Иван Шевчук ката 10-11 лет, Дмитрий Александров ката 10-11 лет, Алиса Ворсюченко ката 10-11 лет, Максим Хоменко кумите 12-13 лет вес 55 килограммов, Анна Дорохова кумите 10-11 лет до 30 килограммов.

Спортсмены тренируются на базе школы боевых искусств «Будокан «АТЭМИ» под руководством Антона Потебни, Михаила Шалыгина, Юлии Петровой и Евгения Ермолова.

«Спортсмены были заряжены на результат. Безусловно, было сложно после 10 месяц отсутствия соревнований. Некоторые спортсмены дебютировали в новых для них возрастных категориях, что накладывало дополнительную ответственность и волнение. Тренерский состав остался доволен результатом, ну а работа над ошибка у нас впереди», - отметил председатель Спортивной федерации каратэ Пскова Антон Потебня.

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