В Псковский агротехнический колледж поступили три новых трактора

Три новых трактора поступили в Псковский агротехнический колледж в рамках оснащения новой мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Поставка тракторов осуществлена в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Два МТЗ-1221.3 и один МТЗ-1523 колледж получил в связи с открытием пяти новых мастерских по направлению «Сельское хозяйство». На покупку машин направили более 9 млн рублей.

Тракторы необходимы для занятий студентов по специальностям «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и «Механизация сельского хозяйства».

Кроме того, оборудование техникой позволит колледжу соответствовать инфраструктурным листам чемпионатной ветки «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Теперь на базе учреждения можно проводить демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Также это позволяет добавить новую компетенцию в ежегодный региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Псковской области.

Модернизация мастерских Псковского агротехнического колледжа в 2020 году стала возможна за счет федерального гранта в размере 50 млн рублей. Эти средства пойдут на оснащение помещений современным учебно-производственным и лабораторным оборудованием.

Ранее по национальному проекту «Образование» были открыты 15 мастерских. В 2019 году на эти цели было направлено более 30 млн рублей.