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Спорт / Соревнования

Псковская футбольная команда выиграла суперфинал всероссийского турнира в Сочи

23 ноября 2020 года, 10:50

Псковская футбольная команда «Стрела» выиграла суперфинал Всероссийского турнира «Кожаный Мяч» в Сочи, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Псковская футбольная команда выиграла суперфинал всероссийского турнира в Сочи

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Псковская футбольная команда выиграла суперфинал всероссийского турнира в Сочи

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Псковская футбольная команда выиграла суперфинал всероссийского турнира в Сочи

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Поздравляю наших ребят с победой сразу над тремя командами Челябинска, Беслана и Москвы с общим счетом 11:3! Так держать!» - написал губернатор.

Он поблагодарил родителей и тренера за воспитание спортсменов, а детям пожелал, чтобы футбол был всегда в радость.

Соревнования прошли в формате групповых круговых турниров. Зрители на матчи не допускались.

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