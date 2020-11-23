Псковская футбольная команда выиграла суперфинал всероссийского турнира в Сочи

Псковская футбольная команда «Стрела» выиграла суперфинал Всероссийского турнира «Кожаный Мяч» в Сочи, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Псковская футбольная команда «Стрела» выиграла суперфинал Всероссийского турнира «Кожаный Мяч» в Сочи, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Поздравляю наших ребят с победой сразу над тремя командами Челябинска, Беслана и Москвы с общим счетом 11:3! Так держать!» - написал губернатор.
Он поблагодарил родителей и тренера за воспитание спортсменов, а детям пожелал, чтобы футбол был всегда в радость.
Соревнования прошли в формате групповых круговых турниров. Зрители на матчи не допускались.