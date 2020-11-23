Псковская футбольная команда выиграла суперфинал всероссийского турнира в Сочи

«Поздравляю наших ребят с победой сразу над тремя командами Челябинска, Беслана и Москвы с общим счетом 11:3! Так держать!» - написал губернатор.

Он поблагодарил родителей и тренера за воспитание спортсменов, а детям пожелал, чтобы футбол был всегда в радость.

Соревнования прошли в формате групповых круговых турниров. Зрители на матчи не допускались.