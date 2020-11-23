Моглинская школа отправилась на досрочные каникулы из-за болезни поваров

Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района ушла на 5-тидневные каникулы из-за болезни поваров, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. С 23 по 27 ноября школьники отправятся на каникулы с корректировкой учебного календарного плана.

В учебном заведении заболели 2 повара. В связи с этим школа не может обеспечивать учеников горячим питанием в полном объеме.

«Найти поваров сразу – задача очень непростая. Поэтому приходится идти на такие вынужденные меры», - отметила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Заболевшие уже сдали тест на коронавирус. Результаты исследования придут в ближайшее время.