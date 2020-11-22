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Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию

22 ноября 2020 года, 15:44

В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, заработная плата сотрудника - от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Есть бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиникх и возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться по адресу: Псков, ул. Новгородская, д. 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).

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