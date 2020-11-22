Второй этаж усадьбы в Волышово расчистили и закрыли настилами

Второй этаж усадьбы Строгановых в Волышово расчистили и закрыли деревянными настилами. Об этом председатель комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Первоочередные противоаварийные работы в Волышово проводит АНО «Возрождение объектов культурного наследия». Средства на них выделены из областного бюджета.

Кроме того, Росимущество профинансировало установку ограждения вокруг усадебных построек.

Историко-архитектурный памятник XVIII-XIX веков «Волышово», бывшая усадьба Васильчиковых-Строгановых, состоит из 12 построек, включая главный усадебный дом конца XIX - начала XX века, домик княгини (флигель) XVIII века, манеж конца XIX века, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века, беседку с голубятней середины XIX века.

Волышовский парк представляет собой уникальный памятник российского паркового искусства со сложным комплексом прудов и запруд, редкими видами деревьев и кустарников.