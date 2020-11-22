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Культура / Наследие

Второй этаж усадьбы в Волышово расчистили и закрыли настилами

22 ноября 2020 года, 12:21

Второй этаж усадьбы Строгановых в Волышово расчистили и закрыли деревянными настилами. Об этом председатель комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Второй этаж усадьбы в Волышово расчистили и закрыли настилами

Фото из соцсети Facebook
«Нашли небольшой фрагмент повреждённого пожаром паркета. Сохраним безусловно», - добавил он.

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Расчистка и установка настилов в здании усадьбы начались в конце октября. Когда они будут завершены, начнется возведение временной кровли. 

Второй этаж усадьбы в Волышово расчистили и закрыли настилами

Фото из соцсети Facebook
Первоочередные противоаварийные работы в Волышово проводит АНО «Возрождение объектов культурного наследия». Средства на них выделены из областного бюджета.

Кроме того, Росимущество профинансировало установку ограждения вокруг усадебных построек.

Историко-архитектурный памятник XVIII-XIX веков «Волышово», бывшая усадьба Васильчиковых-Строгановых, состоит из 12 построек, включая главный усадебный дом конца XIX - начала XX века, домик княгини (флигель) XVIII века, манеж конца XIX века, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века, беседку с голубятней середины XIX века.

Волышовский парк представляет собой уникальный памятник российского паркового искусства со сложным комплексом прудов и запруд, редкими видами деревьев и кустарников.

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