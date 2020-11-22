В Новоржевском районе введен карантин по бешенству

Карантин по бешенству введён в Новоржевской волости Новоржевского района. Как сообщает Псковское агентство информации, соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Карантин введён с 20 ноября до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством на территории эпизоотического очага – личного подворья одного из жителей деревни Подлипье, а также на территории всей угрожаемой зоны – Новоржевской волости.

На период действия карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких животных.