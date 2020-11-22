Очаг коронавируса зафиксирован в еще одном псковском монастыре

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Свято-Благовещенском Никандровском монастыре. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

По словам главы региона, коронавирусом заболели священнослужитель и четыре трудника.

Ранее сообщалось, что по данным за 21 ноября в Псковской области были выявлены 169 новых случаев коронавируса.

Всего с момента начала пандемии в псковском регионе отмечено 11035 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Проведено 153123 исследования. Выздоровели 5943 человека. Скончались 72.