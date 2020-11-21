Псковская область лидирует по числу публикаций в СМИ в рамках проекта «Без срока давности». Об этом в ходе Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга», который прошел в Москве, рассказал руководитель пресс-службы организации Поискового движения России Игнат Кушнарев, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Опыт работы Псковской области в сохранении и увековечивании памяти о жертвах нацизма был представлен в Москве. Он получил высокую оценку экспертов. Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева подчеркнула, что Псковская область является передовой по многим направлениям, а Игнат Кушнарев подчеркнул, что именно Псковская область является на данный момент лидером по количеству публикаций в СМИ и социальных сетях в рамках проекта «Без срока давности», и во многом это благодаря работе архивистов.