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Общество

Псковская область лидирует по числу публикаций в СМИ в рамках проекта «Без срока давности»

21 ноября 2020 года, 22:29

Псковская область лидирует по числу публикаций в СМИ в рамках проекта «Без срока давности». Об этом в ходе Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга», который прошел в Москве, рассказал руководитель пресс-службы организации Поискового движения России Игнат Кушнарев, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Опыт работы Псковской области в сохранении и увековечивании памяти о жертвах нацизма был представлен в Москве. Он получил высокую оценку экспертов. Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева подчеркнула, что Псковская область является передовой по многим направлениям, а Игнат Кушнарев подчеркнул, что именно Псковская область является на данный момент лидером по количеству публикаций в СМИ и социальных сетях в рамках проекта «Без срока давности», и во многом это благодаря работе архивистов.

Псковская область лидирует по числу публикаций в СМИ в рамках проекта «Без срока давности»

Фото с портала pskov.ru

С презентацией документов на одной из площадок форума выступил директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Он показал ролик о гибели около 500 пациентов больницы для душевнобольных в Черняковицах, которая располагалась в 13 километрах от Пскова.

Отметим, что Форум «Уроки Нюрнберга», приуроченный к 75-летию начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками, проходит в Москве в Музее Победы. Он посвящен сохранению исторической памяти о роли Нюрнбергского процесса в установлении современного миропорядка.

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