Михаил Ведерников рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в регионе пойдет на спад

Михаил Ведерников рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в регионе может пойти на спад. Об этом он сообщил в очередном видеообращение.

По его словам, по итогам консультаций с экспертами можно делать робкие прогнозы о том, что к концу месяца заболеваемость начнет снижаться.

- Это вселяет некоторый оптимизм, но не отменяет крайне высокую нагрузку на систему здравоохранения в настоящий момент, - сказал он.

При этом, на его взгляд, обстановка в регионе остается непростой. Последние недели ежедневно фиксируется свыше 160 случаев заболевания коронавирусом.

Отметим, что с начала пандемии в Псковской области заболели 10 866 человек.