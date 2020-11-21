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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в регионе пойдет на спад

21 ноября 2020 года, 18:21

Михаил Ведерников рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в регионе может пойти на спад. Об этом он сообщил в очередном видеообращение.

По его словам, по итогам консультаций с экспертами можно делать робкие прогнозы о том, что к концу месяца заболеваемость начнет снижаться. 

- Это вселяет некоторый оптимизм, но не отменяет крайне высокую нагрузку на систему здравоохранения в настоящий момент, - сказал он.

При этом, на его взгляд, обстановка в регионе остается непростой. Последние недели ежедневно фиксируется свыше 160 случаев заболевания коронавирусом.

Отметим, что с начала пандемии в Псковской области заболели 10 866 человек.

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